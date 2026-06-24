Schlag gegen Hacker

Wie das BKA mitteilte, richtete sich die Operation gegen die Programme SocGholish, StealC und Amadey. Ziel sei es gewesen, die jeweiligen technischen Infrastrukturen zu zerschlagen. Unter anderem seien rund 15.000 Webseiten, über 320 Server und mehr als 140 Domains unschädlich gemacht worden.
Medienberichten zufolge kam das US-Gesetz gegen organisierte Kriminalität zur Anwendung. Dieses erlaubt den Ermittlern, verschiedene Akteure als Teil einer einzigen, globalen kriminellen Verschwörung zu belangen und so das gesamte Netzwerk auf einmal anzugreifen.
Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.