Schlag gegen Hacker
Europol, BKA und Microsoft gehen gegen Schadsoftware vor

Ermittler der europäischen Polizeibehörde Europol, des Bundeskriminalamts sowie der US-Konzern Microsoft sind erfolgreich gegen drei Schadsoftware-Programme vorgegangen.

    Tasten einer beleuchteten Tastatur (Aufnahme mit Zoomeffekt).
    Schlag gegen Hacker: Europol, Microsoft und BKA zerschlagen Schadsoftware. (Sebastian Gollnow/dpa)
    Wie das BKA mitteilte, richtete sich die Operation gegen die Programme SocGholish, StealC und Amadey. Ziel sei es gewesen, die jeweiligen technischen Infrastrukturen zu zerschlagen. Unter anderem seien rund 15.000 Webseiten, über 320 Server und mehr als 140 Domains unschädlich gemacht worden.
    Medienberichten zufolge kam das US-Gesetz gegen organisierte Kriminalität zur Anwendung. Dieses erlaubt den Ermittlern, verschiedene Akteure als Teil einer einzigen, globalen kriminellen Verschwörung zu belangen und so das gesamte Netzwerk auf einmal anzugreifen.
    Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.