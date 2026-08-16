Brand im Hohen Venn

Waldbrand im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn - Feuerschein am Nachthimmel (picture alliance / dpa / Max Lametz)

Betroffen sind etwa 30 Menschen in mehreren Straßenzügen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Häuser müssten sofort verlassen werden. Im Osten Belgiens kämpfen Einsatzkräfte weiter gegen den Großbrand im Naturschutzgebiet Hohes Venn. Besonders schwierig sind die Bedingungen wegen des vergleichsweise starken und ständig drehenden Windes.

Zuletzt war noch mitgeteilt worden, dass Teile des Feuers unter Kontrolle gebracht werden konnten - darunter die Feuerfront, die sich auf Monschau zubewegt hatte. Bis zum späten Abend war man auch in Monschau davon ausgegangen, dass die Flammen nicht auf deutsches Gebiet übergreifen und Evakuierungen nicht nötig seien.

Das Feuer im Hohen Venn hatte sich seit Freitag rasant auf fast 3.000 Hektar ausgebreitet . Er gilt schon jetzt als größter Waldbrand in der Geschichte Belgiens. Die Feuerfront erstreckte sich über einen Kilometer, wie der Sender RTBF berichtete. Einsatzkräfte aus Deutschland und Luxemburg sowie zwei Hubschrauber aus den Niederlanden kämpfen laut den lokalen Behörden gegen die Flammen. Rund 600 Einwohner aus zwei belgischen Gemeinden wurden evakuiert.

Das Hohe Venn besteht größtenteils aus Moor- und Heidelandschaft. Durch das zerklüftete Gelände können die Einsatzkräfte das Feuer nicht aus nächster Nähe bekämpfen. Zudem brennen inzwischen auch Torfschichten, was wochenlange Löscharbeiten nach sich ziehen könnte. Fachleute warnen zudem vor den ökologischen Folgen. Es könne Jahre dauern, bis sich die Torfschichten in dem Moor vom dem Feuer erholten.

Brand in Hürtgenwald unter Kontrolle

Der größte Waldbrand in der Geschichte Nordrhein-Westfalens im Hürtgenwald in der Eifel ist nach einem tagelangen Großeinsatz unter Kontrolle. Das hat Dürens Landrat Nolten bekannt gegeben. Die Zahl der Einsatzkräfte sei deutlich reduziert worden. Ein Aufklärungshubschrauber mit Wärmebildkamera beobachte aber nach wie vor, ob sich die vereinzelten Glutnester auf dem 300 Hektar großen Areal wieder entzünden. Zwei Löschhubschrauber blieben ebenfalls vor Ort.

400 Einsatzkräfte kämpfen gegen Waldbrand im Saarland

Rund 400 Einsatzkräfte kämpfen aktuell im saarländischen Landkreis Neunkirchen gegen einen sich ausbreitenden Waldbrand. Sechs Hektar Waldfläche sind nach Angaben des Landes-Innenministeriums betroffen. Minister Jost habe sich vor Ort ein Bild von der Lage und den laufenden Löscharbeiten gemacht. Die Brandbekämpfung gestaltet sich aufgrund des schwierigen Geländes und der aufwendigen Löschwasserversorgung anspruchsvoll.

Ein Waldbrand im rheinland-pfälzischen Westerwald bedroht nicht mehr unmittelbar Wohngebäude. Zuvor waren Anwohner einer Straße im Landkreis Altenkirchen aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen.

Bei einem Brand im rheinland-pfälzischen Langscheid konzentrieren sich die Einsatzkräfte auf noch verbliebene Glutnester. Dort waren am Wochenende insgesamt 650 Feuerwehrleute im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.