Russland hat die ukrainische Großstadt Charkiw bereits mehrfach angegriffen (Archivfoto vom November 2025). (Andrii Marienko/AP/dpa)

Es würden über 3.000 Kinder und deren Eltern aus 44 Ortschaften in Sicherheit gebracht, die an vorderster Front in den Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk lägen. Begründet wurde die Entscheidung im Onlinedienst Telegram mit einer schwierigen Sicherheitslage. Demnach gab es bereits in den letzten Dezembertagen Evakuierungen in der Region Tschernihiw im Norden des Landes.

Weiter hieß es, insgesamt seien seit Mitte des Jahres rund 150.000 Menschen aus Frontgebieten in sicherere Gebiete gebracht worden.

