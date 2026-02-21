Der EVP-Vorsitzende Manfred Weber auf dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der CSU-Politiker forderte mehr europäische Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Rüstung. Angesichts der veränderten Bedrohungslage müsse sich die EU fragen, ob dies weiter vorwiegend ein nationales Thema sein könne.

Weber verwies unter anderem auf die Sicherung der 1.300 Kilometer langen Grenze zu Finnlands zu Russland und stellte die Frage, ob dies nicht eine europäische Aufgabe sei.

Europa habe beim Binnenmarkt und der Gemeinschaftswährung Euro gezeigt, dass es gemeinsam vorangehen könne, betonte Weber. Das Gleiche müsse nun bei der Verteidigung gelingen.

Im Laufe des Tages werden die Delegierten über eine Vielzahl von Anträgen beraten. Dazu gehören Vorlagen für eine Altersbeschränkung bei der Nutzung von sozialen Medien durch Kinder und Jugendliche, zur Begrenzung von Teilzeit sowie zum Ende der telefonischen Krankschreibung.

