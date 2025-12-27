Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Manfred Weber (CSU) (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)

Der CSU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, wenn man Populisten wie die AfD aufhalten wolle, müsse man in der Sache liefern. Die EVP werde sich nicht aufhalten lassen, wenn es beispielsweise darum gehe, illegale Migration zu stoppen, betonte Weber. Ihm sei nur wichtig, im Europaparlament keine strukturierte ‍Zusammenarbeit ​mit rechtsradikalen Parteien zu haben.

Im Dezember hatte die EVP eine Abschwächung des Lieferkettengesetzes durchgesetzt. Dies gelang nur, weil auch Abgeordnete rechter und rechtsextremer Parteien im Europaparlament dem Vorhaben zustimmten. Kritiker warfen Weber vor, die Brandmauer nach rechts eingerissen zu haben.

