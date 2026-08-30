Manfred Weber, Mitglied des Europäischen Parlaments (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Der CSU-Politiker kritisierte in diesem Zusammenhang die Ausweitung der Kontrollen an den Binnengrenzen. Es sei finanziell verrückt, dass zwischen Frankreich, Spanien, Deutschland, Italien und Österreich überall wieder Grenzkontrollen aufgebaut würden.

EU-Handelspakt mit USA führt zu Planungssicherheit

Zum EU-Handelspakt mit den USA sagte Weber, der Deal habe dazu geführt, dass die europäische Industrie Planungssicherheit habe. Das sei wichtig, weil alle unter Wachstumsschwäche leiden würden. Der CSU-Politiker räumte ein, dass die Vereinbarung mit einem pauschalen 15-Prozent-Zollsatz für die Europäer bei gleichzeitiger Zollfreiheit für US-amerikanische Produkte ein Ungleichgewicht habe.

Zugleich reagierte Weber auf Stimmen, die die EU aufforderten, einen ähnlichen Weg wie Kanadas Premierminister Carney einzuschlagen, der sich in der Handelspolitik offensiv gegen die USA stellt. Weber mahnte, trotz aller aktuellen Schwierigkeiten die gemeinsamen transatlantischen Interessen nicht aus dem Blick zu verlieren.

Das ganze Interview der Woche mit Manfred Weber können Sie in ganzer Länge heute um 11:05 Uhr im Deutschlandfunk hören.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.