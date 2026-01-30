Konservative Parteienfamilie
EVP-Politiker wollen über Europas Rolle in der Welt beraten

Die Spitzen der Europäischen Volkspartei wollen heute in Kroatien über die Rolle Europas in der sich ändernden Weltordnung beraten.

    Manfred Weber steht vor einem Mikrofon. Hinter ihm eine blaue Wand mit dem Logo der EVP-Fraktion.
    Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Manfred Weber (CSU) (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)
    Zu dem Treffen in der Hauptstadt Zagreb werden unter anderem Bundeskanzler Merz, Kommissionspräsidentin von der Leyen, Polens Ministerpräsident Tusk und der deutsche Vorsitzende, der CSU-Politiker Weber, erwartet. Thema soll unter anderem ein Vorschlag sein, die Rats- und die Kommissions-Präsidentschaft in einem Amt zusammenzuführen, um Europa ein einheitlicheres politisches Gesicht zu geben.
    Die EVP vereint auf europäischer Ebene konservative und christdemokratische Parteien.
