Konservative Parteienfamilie

Zu dem Treffen in der Hauptstadt Zagreb werden unter anderem Bundeskanzler Merz, Kommissionspräsidentin von der Leyen, Polens Ministerpräsident Tusk und der deutsche Vorsitzende, der CSU-Politiker Weber, erwartet. Thema soll unter anderem ein Vorschlag sein, die Rats- und die Kommissions-Präsidentschaft in einem Amt zusammenzuführen, um Europa ein einheitlicheres politisches Gesicht zu geben.
Die EVP vereint auf europäischer Ebene konservative und christdemokratische Parteien.
Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.