Ab Januar werde er stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Autoland AG, teilte das Unternehmen mit. Mit Lindner steigere man seine Bekanntheit deutlich. Der 46-Jährige selbst teilte via Facebook mit, er wolle dort arbeiten, wo das Herz der deutschen Wirtschaft schlage. Dass dies die Autobranche sei, werde niemanden überraschen, der seine persönlichen Leidenschaften kenne. - Die Autoland AG ist nach eigenen Angaben der größte markenunabhängige Automobilhandelskonzern Deutschlands. Sie beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter an mehr als 30 Standorten. Die Firmenzentrale liegt in Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt.

Lindner ist darüber hinaus noch in weiteren Funktionen tätig – etwa als Aufsichtsrat und Berater. Das Bundeskabinett hatte im Oktober über Genehmigungen befunden, die wegen Lindners Karenzzeit nötig waren.

