Vor Landtagswahlen

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Veranstaltung im Haus der Berliner Festspiele. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Sie sagte bei einer Veranstaltung im Haus der Berliner Festspiele, man müsse nach Jahrzehnten wieder ein bisschen mutig sein und sagen, dass die Demokratie, eine tolle Art zu leben sei. Mit Blick auf die AfD erklärte Merkel, die Partei sei zwar sehr stark in den neuen Bundesländern, sei aber ein gesamtdeutsches Phänomen. Die AfD habe es zum Teil geschafft, die Gespräche von morgens bis abends zu bestimmen. Man wisse deshalb nicht mehr, was die anderen Parteien eigentlich wollten.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Die AfD liegt in Umfragen deutlich vorn.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.