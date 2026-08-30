Vor Landtagswahlen
Ex-Kanzlerin Merkel: Müssen für diese Demokratie kämpfen

Altbundeskanzlerin Merkel hat eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt dazu aufgerufen, sich für die Demokratie einzusetzen.

    Die ehmalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sitzt auf einem Podium im Haus der Berliner Festspiele und spricht in ein Mikrofon.
    Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Veranstaltung im Haus der Berliner Festspiele. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)
    Sie sagte bei einer Veranstaltung im Haus der Berliner Festspiele, man müsse nach Jahrzehnten wieder ein bisschen mutig sein und sagen, dass die Demokratie eine tolle Art zu leben sei. Mit Blick auf die AfD erklärte Merkel, die Partei sei zwar sehr stark in den neuen Bundesländern, sei aber ein gesamtdeutsches Phänomen. Die AfD habe es zum Teil geschafft, die Gespräche von morgens bis abends zu bestimmen. Man wisse deshalb nicht mehr, was die anderen Parteien eigentlich wollten.
    In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Die AfD liegt in Umfragen deutlich vorn.
    Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.