Nach WM-Aus

Fußball-Trainer Pep Guardiola (Archivbild) (dpa/picture alliance/PA Wire)

Ex-Weltmeister Mats Hummels warb für Startrainer Pep Guardiola als Nachfolger. Sowohl der Spanier als auch Jürgen Klopp würden in jede Vereins- und jede Nationalmannschaft passen, sagte Hummels Magenta TV. Sie seien weltweit die besten Trainer der vergangenen 18 Jahre. Er könne sich beide Lösungen sehr gut vorstellen.

Guardiola hatte zum Saisonende seinen Trainerposten bei Manchester City aufgegeben und ist derzeit ohne Job. Auf Vereinsebene gewann er nahezu alles, darunter dreimal die Champions League mit Barcelona und Manchester sowie 12 nationale Meisterschaften in Spanien, Deutschland und England. Nationaltrainer war Guardiola indes noch nie.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.