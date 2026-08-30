In einem Interview mit der Financial Times nannte er etwa Roboter für den Kampfeinsatz an der Front, KI-gestützte Raketen sowie Hochgeschwindigkeits-Abfangdrohnen. Er würde den USA gerne helfen, eine Drohnenarmee aufzubauen. Im Gegenzug könne Washington Technologien bereitstellen, die für die Verteidigung der Ukraine gegen die russische Invasion von entscheidender Bedeutung seien. Fedorow verwies dabei auf das Patriot-Raketenabwehrsystem.
Angaben zu seiner Rolle bei der Leitung des Investmentfonds machte Fedorow nicht. Der 35‑ Jährige war der jüngste Verteidigungsminister der Ukraine und wurde nach einer Kontroverse mit der Armeeführung von Präsident Selenskyj nach sechs Monaten entlassen. Derzeit berät Fedorow nach eigener Aussage das italienische Verteidigungsministerium.
Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.