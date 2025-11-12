70 Jahre Bundeswehr

Der frühere Verteidigungsminister zu Guttenberg. (picture alliance / HMB Media / Uwe Koch)

Hier müsse neues Tempo an den Tag gelegt werden, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Er denke dabei etwa an sogenannte Fast-Track-Verfahren im Bereich neuer Technologie, um schnell handlungsfähig zu werden, erläuterte Guttenberg. Der ehemalige Verteidigungsminister wies den Vorwurf zurück, er habe die Wehrpflicht ausgesetzt, ohne ein Konzept zu haben. Diese Entscheidung sei den Umständen der Zeit geschuldet gewesen, sagte Guttenberg, der 2011 als Bundesminister zurücktreten musste.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.