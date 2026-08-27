Künstliche Intelligenz

Der Leiter der Bundesagentur für Sprunginnovationen, Laguna (Sebastian Gabriel/picture alliance for DLD/Hubert Burda Media)

Laguna sagte im Deutschlandfunk, dass die Bundesregierung die Bedeutung von KI inzwischen erkannt habe. Man sei jetzt schon bei Forschung und Erfindungen stark, Unternehmen würden dann aber oft in andere Länder abwandern. Mehr staatliche Unterstützung und bessere Finanzierungsmöglichkeiten könnten dabei helfen, erfolgreiche KI-Unternehmen auch im Land zu halten.

Die USA und China einzuholen, hält Laguna für unrealistisch. Wahrscheinlicher sei es, dass Deutschland mit neuen Innovationen punkten könne. Für Deutschland sei es auch sicherheitstechnisch sehr wichtig, bei der künftigen Entwicklung der künstlichen Intelligenz vorne mitspielen zu können.

Die Bundesagentur für Sprunginnovationen soll wirtschaftlich riskante, aber potenziell erfolgversprechende Technologien fördern, die von klassischen Förderprogrammen oft nicht finanziert werden.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.