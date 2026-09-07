Öltanker in der Straße von Hormus (Archivbild von 2019). (picture alliance / Associated Press / Morteza Akhoondi)

Grund ist die angespannte Lage in der Straße von Hormus. Nach gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran auf Tanker ist der Schiffsverkehr in der wichtigen Wasserstraße auf den niedrigsten Stand seit Mai zurückgegangen. Ein Barrel Öl der Sorte Brent liegt aktuell bei rund 98 Dollar. Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs gehen davon aus, dass der Preis auf bis zu 120 Dollar steigen könnte.

Die Kraftstoffpreise sind auch in Deutschland unverändert hoch. In der vergangenen Woche hat der Automobilclub ADAC bekannt gegeben, dass der Preis für Benzin der Sorte E10 infolge des Irankriegs auf einen Höchststand gestiegen war.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.