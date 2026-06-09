Schuldenfinanziertes Sondervermögen

Experten: Regierung sollte Infrastruktur-Sondertopf stärker für Forschung nutzen. (IMAGO | Depositphotos)

Dieser Bereich sei bisher strukturell unterfinanziert, sagte der Vorsitzende des Beirats, der Unternehmer Harald Christ. Der Anspruch eines nachhaltigen Wirtschaftsimpulses sei bislang nicht erfüllt. Als weitere Bereiche für mehr Investitionen werden etwa die Kommunen, Krankenhäuser und Pflegeheime sowie die Energieinfrastruktur genannt. Bundesfinanzminister Klingbeil lobte die Empfehlungen als wichtige Impulse. Der SPD-Politiker kündigte an, schnellere Investitionen durch Länder und Kommunen mit einem Bonus zu belohnen. Im Gegenzug sollen Gelder gekürzt werden können, wenn diese nicht ausgegeben werden.

Der Bericht ist der erste, den der Investitions- und Innovationsbeirat vorlegte. Das ehrenamtliche Gremium beim Bundesfinanzministerium soll bei der Umsetzung und der Überwachung der Ausgaben aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen beraten.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.