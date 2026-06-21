Reform der Altersvorsorge

Expertenkommission: Langsamer Anstieg des Eintrittsalters, Rentenniveau soll sich stabilisieren

Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission für die Rentenreform hat sich auf Empfehlungen geeinigt. Der Bericht, der am Dienstag übergeben werden soll, liegt mehreren Medien bereits vor. Demnach soll das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden und langsam steigen - ab 2042 alle zehn Jahre um ein halbes Jahr.