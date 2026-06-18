Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (IMAGO / Jürgen Heinrich)

Verwaltungsaufwand für Betriebe zu reduzieren und Verfahren zu beschleunigen, sei ein berechtigtes Anliegen, dürfe aber den Schutz von Umwelt und Gesundheit nicht schwächen, heißt es in einem Gutachten des Expertengremiums. In Anbetracht ökologischer Krisen sei eine Deregulierung hochproblematisch. Bund und Länder sollten stattdessen mehr darauf achteten, Gesetze leicht umsetzbar zu machen, erklärte der Sachverständigenrat. Ausnahmeregeln, wie es sie vielfach gebe, sollten vermieden werden. Verstöße gegen Auflagen sollten stattdessen konsequenter geahndet werden, hieß es.

Das Expertengremium, das die Bundesregierung berät, besteht aus sieben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Vorsitzende ist die Umweltmedizinerin Claudia Hornberg.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.