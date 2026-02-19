Nach Bericht über Rücktrittsplan

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde (AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV)

In einer Mitteilung an ihre Kollegen erklärte Lagarde, dass sie weiter auf ihren Job fokussiert sei. Zudem würde sie derartige Pläne zunächst intern und nicht über die Medien bekannt machen. Ein Sprecher der EZB lehnte eine Stellungnahme ab.

Die "Financial ⁠Times" ⁠hatte berichtet, Lagarde werde ihre regulär bis Oktober ⁠2027 laufende Amtszeit nicht ⁠vollständig absolvieren, sondern vor der Präsidentenwahl in Frankreich im April nächsten Jahres ihren Posten räumen. Präsident Macron, der nicht mehr kandidieren darf, und Bundeskanzler Merz sollten so die Möglichkeit bekommen, sich über eine neue EZB-Spitze abzustimmen. Hintergrund sei die Befürchtung, dass die Neubesetzung kompliziert werden könnte, sollte Frankreich eine rechtspopulistische Regierung bekommen.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.