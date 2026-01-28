Medizinische Primärversorgung

Die CDU-Politikerin argumentiert, es gehe um eine bessere, effizientere Versorgung mit kürzeren Wartezeiten sowie mehr Orientierung für Patienten.
Für Patienten sei es wichtig, dass sie bei akuten Beschwerden sofort vom richtigen Arzt behandelt würden, sagte der Regensburger HNO-Spezialist Holler im Deutschlandfunk. Man sehe in der täglichen Praxis, dass dies häufig nicht passiere. Das Vorstandsmitglied des Bayerischen Facharztverbandes sieht auch bei der Umsetzung eines Primärsystems Probleme. Es gebe nicht genügend Hausärzte, bundesweit fehlen aktuell etwa 5.000, so Holler.
Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.