Die letzte bekannte Position des Schiffes lag Behörden zufolge etwa 150 Kilometer vor der Küste in der Javasee. Fast 130 Menschen werden noch vermisst. 115 Personen konnten Behördenangaben zufolge von anderen Schiffen gerettet werden. Ein Todesopfer wurde bislang bestätigt. Der Such- und Rettungseinsatz dauert noch an. Als mögliche Unfallursache wurde schlechtes Wetter genannt.
Fähren sind ein wichtiges Transportmittel für Menschen in Indonesien. Vor allem zwischen den Hauptinseln gibt es viele Verbindungen.
Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.