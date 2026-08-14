250 Abgeordnete befürworten die Wiedereinführung die Widerspruchslösung bei der Organspende (Archivbild). (Soeren Stache/dpa)

Diese Zahl nannte der Grünen-Gesundheitspolitiker Grau. Er ist Mitinitiator eines Gruppenantrags, in dem die Einführung der Widerspruchsregelung gefordert wird.

Ein entsprechender Gesetzentwurf war gestern beim Bundestag eingereicht worden. Grau sprach von einem starken Signal, insbesondere für die mehr als 8.000 Menschen auf der Warteliste.

Der Bundestag hat insgesamt 630 Abgeordnete. Der Gruppe gehören Politiker von Union, SPD, Grünen und Linken an.

Die Widerspruchslösung bei der Organspende würde bedeuten, dass Erwachsene nach dem Tod automatisch als Spender gelten, wenn sie nicht vorher aktiv widersprochen haben. Bisher ist für Organentnahmen eine ausdrückliche Zustimmung nötig.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.