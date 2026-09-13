In Chiles Hauptstadt Santiago erinnern tausende an die Opfer des Militärputschs von 1973. (AFP / JAVIER TORRES)

Wie der Minister für öffentliche Sicherheit, Arrau, auf X mitteilte, waren unter den Festgenommenen auch rund 30 Minderjährige. In vielen Städten des Landes waren die Menschen auf die Straße gegangen, um an den Putsch vom 11. September 1973 zu erinnern. Dabei kam es auch zu Ausschreitungen. Unter dem ultrarechten Präsidenten Kast hatte es in diesem Jahr erstmals seit der Rückkehr zur Demokratie 1990 keinen offiziellen Staatsakt gegeben.

Die Militärjunta unter General Pinochet hatte während ihrer Herrschaft nach offiziellen Angaben mehr als 3.000 Menschen ermordet. Zehntausende wurden verhaftet und viele gefoltert.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.