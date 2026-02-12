Streiks bei Lufthansa

Lufthansa-Schalter am Münchner Flughafen (Malin Wunderlich / dpa / Malin Wunderlich)

Rund 100.000 Passagiere seien betroffen, erklärte der Konzern. Am stärksten sind die Auswirkungen an den Drehkreuzen Frankfurt und München, aber auch etwa in Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Bestreikt werden neben der Muttergesellschaft auch Lufthansa Cityline sowie Lufthansa Cargo.

Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo und die Piloten-Vereinigung Cockpit zeigten sich zufrieden über die Beteiligung ihrer Mitglieder. Im Streik der Piloten geht es unter anderem um höhere Betriebsrenten für die 5.000 Gewerkschaftsmitglieder. Ufo hat rund 20.000 Flugbegleiter zum Warnstreik aufgerufen, um Druck in laufenden Tarifverhandlungen sowie bei einem Sozialplan für die auslaufende Gesellschaft Lufthansa Cityline aufzubauen.

Die Streiks dauern noch bis Mitternacht. Morgen soll der Flugbetrieb laut der Lufthansa wieder weitgehend normal erfolgen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.