Das geht aus einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Stromkonzerns Eon hervor. Seit Beginn der Erhebung im Jahr 2020 habe sich die Zahl der Besitzer von E-Bikes und Pedelecs mehr als verdoppelt. Im Vergleich zum Vorjahr zeige sich ein Zuwachs um 3,4 Prozentpunkte. Unter den Neukäufern sind demnach besonders viele jüngere Menschen zwischen 18 und 29 Jahren.
Die meisten Besitzer von Elektrofahrrädern gibt es in Niedersachsen. Die wenigsten gibt es in Berlin mit einer Quote von 15 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.