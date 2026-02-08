Parlamentswahl
Favorisierte "People's Party" liegt in Thailand laut Prognose unerwartet hinter Regierungspartei

Bei der Parlamentswahl in Thailand liegt unerwartet die konservative Regierungspartei "Bhumjaithai" in Führung.

    Natthaphong Ruengpanyawut steht vor vielen verschiedenen Mikrofonen, er ist umringt von Menschen.
    Der Kandidat der People's Party, Natthaphong Ruengpanyawut - die Partei galt lange als Favorit der Wahl. (picture alliance / Sipa USA / Teera Noisakran)
    Rund 80 Prozent aller Stimmen sind laut Wahlkommission bislang ausgezählt. Die Partei von Ministerpräsident Charnvirakul kommt demnach auf knapp 180 der 500 Sitze im Repräsentantenhaus. Die laut Umfragen vor der Wahl als Favorit geltende "People's Party" käme auf etwa 80 Mandate. Sie hat ihre Wahlniederlage bereits eingestanden.
    Thailands Wahlberechtigte konnten heute auch darüber abstimmen, ob die Regierung an einer Verfassungsreform arbeiten soll. Ziel ist eine demokratischere Ausrichtung. Nach vorläufigen Ergebnissen stimmte eine große Mehrheit zu.

