Parlamentswahl

Rund 80 Prozent aller Stimmen sind laut Wahlkommission bislang ausgezählt. Die Partei von Ministerpräsident Charnvirakul kommt demnach auf knapp 180 der 500 Sitze im Repräsentantenhaus. Die laut Umfragen vor der Wahl als Favorit geltende "People's Party" käme auf etwa 80 Mandate. Sie hat ihre Wahlniederlage bereits eingestanden.
Thailands Wahlberechtigte konnten heute auch darüber abstimmen, ob die Regierung an einer Verfassungsreform arbeiten soll. Ziel ist eine demokratischere Ausrichtung. Nach vorläufigen Ergebnissen stimmte eine große Mehrheit zu.
Aus dem Deutschlandfunk-Programm
Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.