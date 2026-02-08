Bundesliga
FC Bayern schlägt Hoffenheim mit 5:1 - Niederlage für Köln gegen Leipzig

In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München das Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim mit 5:1 gewonnen. Die Tore erzielten Luis Diaz per Dreierpack und Harry Kane mit zwei Elfmetern. Die Hoffenheimer waren nach einer Roten Karte für Kevin Akpoguma seit der 17. Minute in Unterzahl.

    Drei Spieler von Bayern München jubeln gemeinsam über ein Tor.
    Luis Diaz (links) erzielte einen Dreierpack. (IMAGO / DeFodi Images / IMAGO / DeFodi Images)
    Für Hoffenheim war es die erste Niederlage im Jahr 2016. Die Bayern bleiben durch den Sieg mit sechs Punkten Vorsprung auf Dortmund Tabellenführer. Hoffenheim ist Dritter.
    Im zweiten Sonntagsspiel verlor der 1. FC Köln gegen RB Leipzig mit 1:2.Für die Gäste traf der Österreicher Christoph Baumgartner doppelt, das Tor der Kölner erzielte Jan Thielmann zum zwischenzeitlichen Ausgleich.
    Leipzig überholt Stuttgart in der Tabelle und steht nun auf Platz vier. Köln bleibt Zehnter.
    Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.