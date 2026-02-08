Bundesliga

Für Hoffenheim war es die erste Niederlage im Jahr 2016. Die Bayern bleiben durch den Sieg mit sechs Punkten Vorsprung auf Dortmund Tabellenführer. Hoffenheim ist Dritter.
Im zweiten Sonntagsspiel verlor der 1. FC Köln gegen RB Leipzig mit 1:2.Für die Gäste traf der Österreicher Christoph Baumgartner doppelt, das Tor der Kölner erzielte Jan Thielmann zum zwischenzeitlichen Ausgleich.
Leipzig überholt Stuttgart in der Tabelle und steht nun auf Platz vier. Köln bleibt Zehnter.
Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.