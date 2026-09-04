Vor Landtagswahl

Lydia Hüskens (FDP) (dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Die Landesministerin für Infrastruktur und Digitales sagte im ZDF, man könne das Problem nicht mehr punktuell angehen. Es sollten vielmehr sämtliche Regeln, die nicht Verordnungen und Gesetze seien, bis zum Ende des kommenden Jahres auslaufen. Hüskens beklagte, dass die Aufmerksamkeit im Wahlkampf vor allem auf der AfD und dem Umgang mit ihr liege und weniger auf inhaltlichen Fragen wie der Stärkung der Wirtschaft.

Der Landtag von Sachsen-Anhalt wird am Sonntag neu gewählt. Aktuellen Umfragen zufolge liegt die AfD klar vor der CDU und die in Magdeburg mitregierende FDP unter der entscheidenden 5-Prozent-Hürde.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.