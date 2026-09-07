Die Beisetzungsfeierlichkeiten für Ratko Mladic haben begonnen (Marko Drobnjakovic / AP / dpa / Marko Drobnjakovic)

Sei Sarg wurde in einer serbisch-orthodoxen Kirche in der Hauptstadt Belgrad aufgebahrt. Dort versammelten sich tausende Anhänger des ehemaligen Militärchefs der Serben in Bosnien-Herzegowina. Der serbische Justizminister Vujic hatte angekündigt, dass Mladić bei den Trauerfeierlichkeiten alle staatlichen Ehren zuteil werden.

Aus Protest dagegen sagte EU-Erweiterungskommissarin Kos eine Reise nach Serbien ab. Sie erklärte, die Verherrlichung Mladićs sei unvereinbar mit den Werten der Europäischen Union. Serbien ist seit 2012 offizieller EU-Beitrittskandidat.

Mladić war vor anderthalb Wochen im Alter von 84 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus in der niederländischen Stadt Den Haag gestorben. Er war im Jahr 2017 vom UNO-Kriegsverbrechertribunal zu lebenslanger Haft verurteilt worden wegen seiner führenden Rolle bei Gräueltaten im Bosnien-Krieg, darunter das von ihm angeordnete Massaker von Srebrenica 1995.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.