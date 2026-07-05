250. Jahrestag der Unabhängigkeit

Das Veranstaltungsgelände an der National Mall in Washington wurde evakuiert. (picture alliance / AP Photo / Julia Demaree Nikhinson / Julia Demaree Nikhinson)

Das Veranstaltungsgelände an der National Mall zwischen Kapitol und Washington Monument wurde evakuiert. Die Veranstalter riefen die Besucher auf, in umliegenden Gebäuden oder U-Bahnstationen Schutz zu suchen. Präsident Trump will nach Angaben des Weißen Hauses dennoch in dieser Nacht eine Rede an der National Mall halten.

In mehreren Städten im Osten der USA waren zuvor angesichts extremer Hitze mit mehr als 40 Grad bereits Veranstaltungen verschoben oder abgesagt worden. Auch die Parade in Washington musste deswegen ausfallen.

Vizepräsident Vance hielt am Abend eine Rede im New Yorker Hafen. Dabei wies er Kritik anderer Länder an den Vereinigten Staaten zurück. Manche würden mit Wut und Eifer von Predigern über Amerikas Sünden sprechen. Doch sie verstünden Amerika falsch. Vance riet den US-Bürgern, nicht auf die Kritik zu hören.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.