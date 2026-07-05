250. Jahrestag der Unabhängigkeit

Das Veranstaltungsgelände an der National Mall in Washington wurde evakuiert. (picture alliance / AP Photo / Julia Demaree Nikhinson / Julia Demaree Nikhinson)

Das Veranstaltungsgelände an der National Mall zwischen Kapitol und Washington Monument wurde evakuiert. Die Veranstalter riefen die Besucher auf, in umliegenden Gebäuden oder U-Bahnstationen Schutz zu suchen. Mittlerweile wurden die Menschen wieder zurück auf das Gelände gelassen. In Kürze will Präsident Trump dort eine Rede halten.

In mehreren Städten im Osten der USA waren zuvor angesichts extremer Hitze mit mehr als 40 Grad bereits Veranstaltungen verschoben oder abgesagt worden. Auch die Parade in Washington musste deswegen ausfallen.

Vizepräsident Vance nahm die Feierlichkeiten zum Anlass, um die Kritik anderer Länder zurückzuweisen. Selbst an solchen besonderen Tagen gebe es Länder, die die Vereinigten Staaten mit Wut und Eifer von Predigern beschimpften, betonte Vance in New York. Doch sie verstünden Amerika falsch. Er riet den US-Bürgern, nicht auf die Kritik zu hören.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.