Für sprachliche Gleichberechtigung

Marlies Krämer zog noch als 80-Jährige bis vor das Bundesverfassungsgericht. (dpa)

Die 88-Jährige starb bereits am 4. Februar, wie die Staatskanzlei in Saarbrücken mitteilte. Ministerpräsidentin Rehlinger hob den Mut, die Beharrlichkeit und die persönliche Überzeugung hervor, mit der Krämer ihr ganzes Leben lang für die Gleichberechtigung gekämpft habe.

Krämer wurde vor allem durch ihren Einsatz in sprachlicher Hinsicht überregional bekannt. So erreichte sie unter anderem, dass in Anträgen für Reisepässe seit 1996 auch die weibliche Form "Inhaberin" genutzt wird. Ende der 1990er Jahre wandte sie sich erfolgreich gegen die Praxis in der Meteorologie, Hochdruckgebieten stets männliche und Tiefdruckgebieten weibliche Vornamen zu geben. Mit ihrem Ansinnen, in Sparkassen-Formularen die Bezeichnungen Kunde oder Kontoinhaber um eine weibliche Form zu ergänzen, scheiterte sie allerdings. Dafür war sie 2020 bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.