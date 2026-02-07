Die ostfriesische Insel Langeoog (Niedersachsen) (dpa / picture alliance / Ingo Wagner)

Ministerpräsident Lies sagte in einer Rede in Wilhelmshaven, es sei 1986 eine mutige Entscheidung gewesen, den Nationalpark für diesen einzigartigen Naturraum einzurichten. Der SPD-Politiker sprach von einer Antwort auf die Bedrängnis der Zeit. Damals hätten Umweltverschmutzung, verunreinigte Strände und ein übermäßiger Nährstoffeintrag das Wattenmeer geprägt. Niedersachsen könne heute stolz auf den Nationalpark und die Auszeichnung als Unesco-Weltnaturerbe sein. Das Land habe die Aufgabe, das Wattenmeer gut zu bewahren.

Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer ist nach seinem Pendant in Schleswig-Holstein der zweitgrößte Nationalpark Deutschlands. Er reicht vom Dollart im Westen bis zur Elbmündung im Osten. Seit 2009 trägt das Wattenmeer die Auszeichnung Unesco-Weltnaturerbe.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.