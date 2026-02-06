Wilhelmshaven

Offshore-Windanlagen im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer (pa/dpa)

Zu dem Festakt werden unter anderem Ministerpräsident Lies und Umweltminister Meyer erwartet. Nach seinem Pendant in Schleswig-Holstein ist der Nationalpark der zweitgrößte Deutschlands. Seine Einrichtung war laut der Landesregierung auch eine Voraussetzung für die Auszeichnung des deutsch-dänisch-niederländischen Wattenmeers als Unesco-Weltnaturerbe im Jahr 2009.

Das Wattenmeer bleibt nach Angaben von Naturschutzverbänden bedroht. Sie kritisieren unter anderem eine zunehmende Industrialisierung der Nordsee. Außerdem bedrohen die Folgen des Klimawandels das sensible Ökosystem.

