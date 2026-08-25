Am 23. August 1946 wurden die Grundlagen für die Gründung von Schleswig-Holstein geschaffen. (Carsten Rehder dpa)

Die Feier im Freilichtmuseum der Gemeinde Molfsee bei Kiel wird von der Landesregierung veranstaltet, nach Angaben des NDR wurden rund 400 Gäste erwartet . Neben Reden des Ministerpräsidenten Günther, CDU, und des britischen Botschafters Mitchell gibt es auch eine Lesung der Schriftstellerin Dörte Hansen sowie Auftritte des Landesjugendchors.

Bereits in den vergangenen Tagen gab es mehrere Veranstaltungen zum Jubiläum. Vorgestern fand unter anderem ein Bürgerfest in Nortorf statt, dem geografischen Mittelpunkt des Landes. Anfang September ist zudem ein Ehrenamtsempfang angesetzt.

Am 23. August 1946 wurden die rechtlichen Grundlagen für die Gründung Schleswig-Holsteins geschaffen. - Zum Bundesland wurde es mit der 1949 vom Landtag verabschiedeten Landessatzung.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.