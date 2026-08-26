Bundesland

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, beim Festakt zum 80. Jubiläum von Schleswig-Holstein (picture alliance / dpa / Felix Müsche)

Alle Bürger miteinander hätten Grund, stolz darauf zu sein, sagte Ministerpräsident Günther beim offiziellen Festakt im Freilichtmuseum der Gemeinde Molfsee bei Kiel. Schleswig-Holstein sei in den vergangenen Jahrzehnten von Menschen geprägt worden, die selbst die Dinge in die Hand genommen hätten. Zugleich äußerte der CDU-Politiker Dankbarkeit gegenüber Großbritannien. Das Jubiläum feiere man wegen der Alliierten, die das Land von der nationalsozialistischen Diktatur befreit und dafür große Opfer auf sich genommen hätten. Rund 400 Gäste waren bei dem Festakt zugegen, darunter der britische Botschafter Mitchell.

Am 23. August 1946 wurden die rechtlichen Grundlagen für die Gründung Schleswig-Holsteins geschaffen. Neben den Verwüstungen durch den Zweiten Weltkrieg war die Region damals vor allem mit einer durch Flüchtlinge fast verdoppelten Einwohnerzahl konfrontiert. Hunderttausende fanden zwischen den Meeren eine neue Heimat.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.