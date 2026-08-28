Regisseur und Produzent

Regisseur Volker Schlöndorff (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Zur Begründung erklärten die Veranstalter, mit der Auszeichnung verbeuge man sich vor der Leistung des Regisseurs und Autors. Im Anschluss an die Ehrung läuft Schlöndorffs Roman-Verfilmung "Rückkehr nach Montauk". Der in Wiesbaden geborene Regisseur hatte 1979 mit seiner Verfilmung von "Die Blechtrommel" Kinogeschichte geschrieben. Für das Werk erhielt der heute 87-Jährige die Goldene Palme von Cannes und einen Oscar in den USA. Das Festivals des deutschen Films gilt als Ideenbörse und wichtiger Branchentreff.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.