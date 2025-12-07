Aktivisten im Tower of London nach einer "Lebensmittelattacke" auf die Kronjuwelen. (AFP / HANDOUT)

Die bislang wenig bekannte Gruppe "Take Back Power" ("Holt die Macht zurück") übernahm die Verantwortung für die Attacke. Sie veröffentlichte ein Video des Vorfalls im Internet. Die Aktivisten tragen schwarze T-Shirts mit der Aufschrift "Take Back Power". Sie rufen unter anderem "Democracy has crumbled" (etwa: "Die Demokratie ist zerfallen"). Auf einem Transparent fordern sie eine Reichen-Steuer.

Die Stiftung Historische Königliche Paläste, die den Tower of London verwaltet, teilte mit, die Kronjuwelen seien nicht beschädigt worden. Die Ausstellungsräume waren für die Ermittlungen zwischenzeitlich geschlossen . Die Kronjuwelen sind der wertvollste Schatz Großbritanniens, dazu gehören Insignien, die bei der Krönung von Monarchen zum Einsatz kommen.

