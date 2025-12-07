Tower of London
Festnahmen nach Lebensmittelwurf auf britische Kronjuwelen

Nach einer "Lebensmittel-Attacke" auf die britischen Kronjuwelen sind in London vier Verdächtige festgenommen worden. Die britische Polizei wirft ihnen vor, die Vitrine im Tower mit Apple Crumble und Vanillesoße beworfen zu haben.

    Aktivisten im Tower of London nach einer "Lebensmittelattacke" auf die Kronjuwelen - sie haben Shirts mit der Aufschrift "Take back Power" an und halten ein Transparent in den Händen auf dem steht "Tax the rich" - also "Besteuer die Reichen".
    Aktivisten im Tower of London nach einer "Lebensmittelattacke" auf die Kronjuwelen. (AFP / HANDOUT)
    Die bislang wenig bekannte Gruppe "Take Back Power" ("Holt die Macht zurück") übernahm die Verantwortung für die Attacke. Sie veröffentlichte ein Video des Vorfalls im Internet. Die Aktivisten tragen schwarze T-Shirts mit der Aufschrift "Take Back Power". Sie rufen unter anderem "Democracy has crumbled" (etwa: "Die Demokratie ist zerfallen"). Auf einem Transparent fordern sie eine Reichen-Steuer.
    Die Stiftung Historische Königliche Paläste, die den Tower of London verwaltet, teilte mit, die Kronjuwelen seien nicht beschädigt worden. Die Ausstellungsräume waren für die Ermittlungen zwischenzeitlich geschlossen . Die Kronjuwelen sind der wertvollste Schatz Großbritanniens, dazu gehören Insignien, die bei der Krönung von Monarchen zum Einsatz kommen.
    Diese Nachricht wurde am 07.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.