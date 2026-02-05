Milliardenprojekt

Feuer bremst neuen Teilchenbeschleuniger aus

Es ist ein großer Rückschlag für ein milliardenschweres Forschungsprojekt: Ein Feuer auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung in Darmstadt hat einen hohen Schaden angerichtet. Das wird zu Verzögerungen bei einem internationalen Projekt führen, das dort gerade gebaut wird - ein neuer Teilchenbeschleuniger.