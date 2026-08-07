Bundesstaat Washington

Medienberichten zufolge gestand ein vor mehreren Tagen festgenommener Mann, das Feuer gelegt zu haben, bei dem im Nordwesten der USA hunderte Häuser zerstört wurden. Zehntausende Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Der Mann gab demnach außerdem zu, bereits in den vergangenen Monaten zahlreiche Feuer gelegt zu haben. Laut den Berichten soll nun die Verhandlungsfähigkeit des Verdächtigen geprüft werden.
Die Löscharbeiten in der Region um Spokane dauern an. Für das Wochenende werden Hitze und starke Winde erwartet.
Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.