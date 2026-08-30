Russische Angriffe trafen unter anderem Vororte von Kiew. (AFP / SERHII OKUNEV)

Das teilten die örtlichen Behörden mit. Rettungskräfte seien im Einsatz, hieß es. Die Luftverteidigung habe etwa 40 Drohnen abgeschossen. Mit Blick auf einen russischen Angriff nahe der Stadt Kiew mit mindestens 37 Toten hatte der ukrainische Präsident Selenskyj gestern Ermittlungen angekündigt. Die Drohne traf am Freitagabend ein Lagerhaus, in dem offenbar Munition untergebracht war. Selenskyj sprach von einer schrecklichen Fahrlässigkeit und kündigte an, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Munition dürfe nicht in der Nähe von Wohnhäusern gelagert werden. Nach Angaben der Behörden wurden durch die Detonation in Myla, einem Vorort von Kiew, mindestens 50 Wohngebäude beschädigt. Mehr als 40 Personen wurden verletzt. Mehrere Menschen gelten noch als vermisst.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.