In der Gohrischheide ist wie im vergangenen Jahr (Bild) ein Feuer ausgebrochen. (Sebastian Kahnert / dpa )

Die Feuerwehr versucht, das Feuer bis morgen früh unter Kontrolle zu bringen. Aktuell sei es in der Gohrischheide windstill, sagte ein Sprecher. Für morgen sei stark böiger Wind vorhergesagt, der die Löscharbeiten erschweren würde. Deswegen sei es wichtig, den Brand über Nacht bestmöglich einzudämmen. Im Einsatz sind auch ein Löschhubschrauber und ein gepanzertes Fahrzeug. Es ist gegen Splitter geschützt, falls Munition explodiert. Die Gohrischheide liegt im Landkreis Meißen nahe der Landesgrenze zu Brandenburg.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.