Berlin
Feuerwehreinsatz im Reichstagsgebäude - Gefahrenstoff löst Gasmelder-Alarm aus
Im Reichstagsgebäude in Berlin hat ein Gasmelder am frühen Morgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.
Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der Deutschen Presse-Agentur, wahrscheinlich sei eine geringe Menge eines hoch konzentrierten Reinigungsmittels ausgetreten. Rund 80 Einsatzkräfte waren im Einsatz.
Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.