Berlin
Feuerwehreinsatz im Reichstagsgebäude - Gefahrenstoff löst Gasmelder-Alarm aus

Im Reichstagsgebäude in Berlin hat ein Gasmelder am frühen Morgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

    Blick in hell erleuchtete Kuppel auf dem Reichstagsgebäude des Deutschen Bundestages
    Ein Gasmelder gab Alarm im Reichstagsgebäude. (picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel)
    Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der Deutschen Presse-Agentur, wahrscheinlich sei eine geringe Menge eines hoch konzentrierten Reinigungsmittels ausgetreten. Rund 80 Einsatzkräfte waren im Einsatz.
