In Rheinland-Pfalz gibt es einen Waldbrand in einem mit Munition belastetem Waldgebiet. (Thomas Frey / dpa / Thomas Frey)

In manchen Abschnitten müssten wegen munitionsbelasteter Böden weiterhin Löschroboter eingesetzt werden, teilte eine Sprecherin der Kreisverwaltung mit. Der Brand ist Behörden zufolge inzwischen unter Kontrolle. Die Bewohner der naheliegenden Ortschaft Traisen durften in ihre Häuser zurückkehren.

In der Gohrischheide an der Landesgrenze von Sachsen und Brandenburg ist der Einsatz wegen eines Waldbrandes beendet. Am Chiemsee in Bayern werden noch Kontrollgänge durchgeführt.

In Deutschland kommt es immer häufiger zu Waldbränden. Eine Statistik des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft verzeichnete für 2025 eine mehr als doppelt so hohe Zahl als im Vorjahr. Als Grund dafür wird die zunehmende Trockenheit genannt.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.