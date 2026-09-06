Welt-Fußball

FIFA-Präsident Gianni Infantino: Ein Skandal zu viel? (imago / Joeran Steinsiek)

Der Präsident habe im April angekündigt, 2027 erneut zu kandidieren, und daran habe sich nichts geändert, erklärte ein FIFA-Sprecher. Infantino steht massiv unter Druck. Unter anderem fordert die Europäische Fußball-Union UEFA seinen Rückzug. Hintergrund ist die Rolle Infantinos beim inzwischen verworfenen Plan, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren auch aus dem Umfeld von US-Präsident Trump zu verkaufen.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.