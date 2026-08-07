Werner Herzogs neuer Spielfilm "Bucking Fastard" eröffnet das Filmfestival von San Sebastián. (IMAGO / Funke Foto Services / RetoxKlar )

Herzog soll den Donostia-Ehrenpreis am 18. September bei der Eröffnungsgala in Empfang nehmen. Die Festivalleitung bezeichnete den Filmemacher als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des zeitgenössischen Kinos. Herzog drehte in seiner fast 60-jährigen Karriere rund 80 Filme. Zu den bekanntesten gehören "Aguirre, der Zorn Gottes" und "Fitzcarraldo" mit Klaus Kinski.

Eröffnet wird das Filmfestival von San Sebastián mit Herzogs neuem Spielfilm "Bucking Fastard". Er erzählt die Geschichte von Zwillingsschwestern, deren außergewöhnliche Verbindung sie dazu bringt, gleichzeitig zu sprechen, denselben Mann zu lieben und dieselben Träume zu teilen. Das Festival in der nordspanischen Küstenstadt zählt neben Berlin, Cannes und Venedig zu den wichtigsten internationalen Treffen von Filmschaffenden.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.