Kultur
Filmfestspiele in Venedig gehen mit Verleihung des "Goldenen Löwen" zu Ende

In Venedig wird am Abend zum Abschluss des internationalen Filmfestivals der Goldene Löwe verliehen.

    Außenansicht während der 83. Filmfestspiele von Venedig in der Sala Grande auf dem Lido von Venedig
    83. Filmfestspiele von Venedig (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Mickael Chavet)
    Insgesamt 21 Produktionen sind im Wettbewerb um den renommierten Preis. Als Favorit wird "Naza" gehandelt, ein Dokumentarfilm, in dem israelische Militärvertreter und Geheimdienstler berichten, wie die israelische Armee im Gazastreifen palästinensische Zivilisten tötete. Die britische Produktion hatte bei ihrer Vorführung in Venedig langanhaltenden Applaus erhalten. Kritik gab es von der israelischen Armee. Ein Sprecher sagte, der Film stütze sich auf Whistelblower, deren Identität nicht verifiziert werden könne.
    Neben dem Preis für den besten Film werden auch Auszeichnungen für Schauspiel-Leistungen und Regie vergeben.
    Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.