83. Filmfestspiele von Venedig (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Mickael Chavet)

Insgesamt 21 Produktionen sind im Wettbewerb um den renommierten Preis. Als Favorit wird "Naza" gehandelt, ein Dokumentarfilm, in dem israelische Militärvertreter und Geheimdienstler berichten, wie die israelische Armee im Gazastreifen palästinensische Zivilisten tötete. Die britische Produktion hatte bei ihrer Vorführung in Venedig langanhaltenden Applaus erhalten. Kritik gab es von der israelischen Armee. Ein Sprecher sagte, der Film stütze sich auf Whistelblower, deren Identität nicht verifiziert werden könne.

Neben dem Preis für den besten Film werden auch Auszeichnungen für Schauspiel-Leistungen und Regie vergeben.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.