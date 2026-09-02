83. Filmfestspiele von Venedig (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Mickael Chavet)

Der 65-Jährige erhält den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk. Die Laudatio hält seine Schauspiel-Kollegin Laura Dern. Die beiden waren vergangenes Jahr im Film "Jay Kelly" zu sehen, der in Venedig Premiere feierte.

Insgesamt konkurrieren 21 Filme um die begehrten Löwen. Eröffnet wird das Festival mit Danny Boyles "Ink" über den Aufstieg des britischen Boulevardblatts "Sun" nach der Übernahme durch Rupert Murdoch Ende der 1960er Jahre.

Deutschland wird im Wettbewerb von Werner Herzog vertreten, der seine internationale Produktion "Bucking Fastard" präsentiert.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.