Europa-Parlament

Das Europäische Parlament - hier der Sitz in Brüssel (imago / Manngold)

Der digitale Euro ist eine elektronische Form des Geldes, die direkt von der Europäischen Zentralbank ausgegeben wird. Er soll als digitales Bargeld funktionieren und eine zusätzliche Bezahlmöglichkeit neben Münzen, Scheinen und Bankkonten bieten. Für Verbraucher soll die Nutzung im Alltag beim Bezahlen ähnlich sein wie heutige digitale Zahlungen.

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband drängte darauf, die Digitalwährung in bestehende Zahlungssysteme einzubinden. Verbandspräsident Reuter verwies im Deutschlandfunk auf Girocard, Sepa-Echtzeitüberweisung, Bank-Apps und den europäische Zahlungsdienst Wero.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.