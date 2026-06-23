Europa-Parlament
Finanz-Ausschuss stimmt für Einführung von digitalem Euro

Im EU-Parlament hat es eine erste Abstimmung zur geplanten Einführung des digitalen Euro gegeben. Die Mitglieder des Finanzausschusses votierten für das Vorhaben. Sollte es bei der nächsten Parlamentssitzung im Juli keinen Einspruch geben, können die Verhandlungen mit den EU-Ländern über den finalen Gesetzestext aufgenommen werden.

    Vor dem Europäischen Parlament hängen blaue Transparente mit dem Namen und Logo des Parlaments.
    Das Europäische Parlament - hier der Sitz in Brüssel (imago / Manngold)
    Der digitale Euro ist eine elektronische Form des Geldes, die direkt von der Europäischen Zentralbank ausgegeben wird. Er soll als digitales Bargeld funktionieren und eine zusätzliche Bezahlmöglichkeit neben Münzen, Scheinen und Bankkonten bieten. Für Verbraucher soll die Nutzung im Alltag beim Bezahlen ähnlich sein wie heutige digitale Zahlungen.
    Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband drängte darauf, die Digitalwährung in bestehende Zahlungssysteme einzubinden. Verbandspräsident Reuter verwies im Deutschlandfunk auf Girocard, Sepa-Echtzeitüberweisung, Bank-Apps und den europäische Zahlungsdienst Wero.
    Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.